ABD'de helikopter düştü! O anlar kamerada

ABD'nin Teksas eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Helikopterin düştüğü anlar kameraya yansıdı.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Rowlett’te bir helikopter henüz bilinmeyen nedenle düştü. Alev alan helikoptere itfaiye ekibi müdahale etti. Rowlett Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre helikopter pilotu hayatını kaybetti. Helikopterin düştüğü anlar korkunç anlar ise kameralara yansıdı.

İHA