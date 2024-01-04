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ABD’de imam cinayeti

ABD’de imam cinayeti
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ABD’nin New Jersey eyaletinde imam Hassan Sharif, silahlı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybetti.

ABD’nin Newark kentinde bulunan Muhammed Mescidi'nin imamı Hassan Sharif, sabahın erken saatlerinde mescit önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan imam Sharif, öğleden sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Sharif’in 2006 yılından beri ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi’nde çalıştığı öğrenildi. İdare, cinayetin ardından “Vefatını öğrendiğimiz için derin üzüntü duyuyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

New Jersey Başsavcısı Başsavcısı Matthew Platkin yaptığı açıklamada, "Müslüman topluma karşı önyargı olaylarının arttığı bir dönemde, bu eylemin eyaletimizdeki korkuları ve endişeleri artıracağını biliyoruz ancak soruşturma devam ediyor. Şu anda cinayetin önyargı sebebiyle işlendiğine dair herhangi bir bilgimiz yok” dedi.

AA

Etiketler abd imam cinayet amerika
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