ABD'de kalabalığa ateş açıldı: 4 ölü, 14 yaralı
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ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.
ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili polis açıklama yaptı. Açıklamada, saldırı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 14 kişinin de yaralandığını belirtildi. Polis, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini de aktardı.
DHA
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