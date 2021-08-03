ABD'de kamyon şoförü krizi

ABD genelinde şoför krizi yaşanıyor. Nakliye şirketlerinin yurtdışından şoför aramaya başladığı belirtildi.

ABD'de yaşanan şoför krizinin tedariklerde aksamalara neden olduğu belirtildi. Tedarik problemleri için Çalışma Bakanlığı’nın ve Biden yönetiminin adım atması beklenirken, bazı havaalanlarında jet yakıtlarının tükendiği duyuruldu. Kereste fiyatlarını da etkileyen durumla fiyatların rekor kırdığı belirtildi.

Pandemiden önce de yaşanan bu kriz pandemiyle katlanarak devam etti. En büyük etkenin çalışanların emekliliklerini öne alması olduğu söyleniyor. Sektörün cazibesini kaybetmesinin nedenlerinden biri olarak ağır çalışma saatleri gösterildi.

İHTİYAÇ 100 BİNE ÇIKACAK

Amerikan Kamyonculuk Derneği’ne göre, 60 bin sürücüye ihtiyaç varken bu rakam 2023 yılına kadar 100 bine çıkacak. Böyle bir durumda atılacak adımlardan birinin sürücüler için asgari yaşı 18'e indirmek yer alıyor. Şu anda en düşük yaş 21.

Ayrıca taşımacılık sektörünün önde gelenleri, Çalışma Bakanlığı’nın göçmenlik sertifikasyon sürecinde bu sektöre kolaylık yapmasını talep ediyor.

ŞOFÖR ARANIYOR

Groendyke Transport isimli lojistik şirketinin işe alım yöneticisi Holly McCormick, “Bu malları taşıyamazsak, ekonomimiz fiilen çöker” açıklamasında bulunurken, şirketler kamyon şoförü adımlarını atıyor.

Kanada, Güney Afrika, Meksika gibi ülkelerden şoför ihtiyacı karşılanmaya çalışsa da çalışma izni kısmı şirketleri zorluyor.

Şirketler bu süreçte yabancı işçi çalıştırma sınırı, vize sınırlamaları ve karmaşık göçmenlik kurallarıyla karşı karşıya kalıyor.