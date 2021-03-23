  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de kanlı saldırı: 10 ölü

ABD'de kanlı saldırı: 10 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Boulder Polis Departmanı, Boulder kentindeki süpermarkete düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 10'a çıktığını açıkladı.

Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu ölenler arasında bir polis de yer aldı.

Yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, yaralanan saldırgan ise gözaltına alındı.

Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıklamıştı.

 

Etiketler abd saldırı yaralı ölü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vaka sayısında korkutan artış! İşte son 24 saatin korona tablosu
Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanıyamadı
Siz hala Acun'un Survivor'ını mı izliyorsunuz ? İşte gerçek Survivor hem de ayda 8 bin TL kazanıyor
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire yakalandı
Kabine değişikliğiyle ilgili bomba iddia!
AK Parti'den Ayasofya İmamı'na tepki
Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı
Ceren Hindistan'dan +18 itiraf: ''Çırılçıplak yakaladım, dayağı ben yedim''
İngiltere'den 4 Çinli yetkiliye yaptırım
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden maaşlara zam