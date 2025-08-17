ABD'de kanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

  1. Anasayfa
ABD'nin Brooklyn kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD’nin New York eyaletinin Brooklyn kentine bağlı Crown Heights bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, basın toplantısında yaptığı açıklamada, olayda birden fazla saldırganın bulunduğunu kaydederek, soruşturmanın sürdüğünü ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını ifade etti.

 

 

 

