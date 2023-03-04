  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD’de kanlı saldırı! Çok sayıda çocuk öldü

ABD’de kanlı saldırı! Çok sayıda çocuk öldü

ABD’de kanlı saldırı! Çok sayıda çocuk öldü
Güncelleme:

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı.

ABD’nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.


KTVT-TV’ye göre, Texas’ın Italy bölgesindeki evde dün yerel saatle 16.00 civarında saldırı olduğu yönünde ihbar alındı. Saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan 2 çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı.

WFAA-TV’nin haberine göre, Ellis bölgesinde söz konusu 5 çocuğun annesi olduğu belirtilen kadın gözaltına alındı.

Saldırının neden ve nasıl yapıldığına dair soruşturma devam ediyor. 

Etiketler abd amerika silahlı saldırı saldırı çocuk çocuklar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AFAD, kendi hazırladığı raporu da dikkate almamış
Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak!
İstanbul sokakları Teksas'a döndü1 Kurşun yağdırdılar
Konut fiyatlarındaki değişim ilanlara böyle yansıdı
Masadan kalkan Meral Akşener'in planı bu mu ?
Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağmur ve kar uyarısı
Malatya’da rezidansın çökme anı kamerada
Fatih Portakal: ''İnsanların umutlarıyla oynadı''
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan peş peşe açıklamalar
İstanbul'un barajlarının dibi göründü