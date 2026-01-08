ABD'de kilise otoparkında kanlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı var
ABD'nin Salt Lake City kentinde, Mormon Kilisesi’ne ait bir otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandı.
ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'ne (Mormon Kilisesi) ait bir ibadethanenin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Salt Lake City Polis Departmanı Sözcüsü Glen Mills, yerel saatle 19.30 sıralarında kilise önünde silah sesleri duyulduğu ihbarını aldıklarını belirtti.
Yaralılardan 3’ünün durumunun kritik olduğunu kaydeden Mills, şüphelilerin henüz yakalanamadığını açıkladı.
