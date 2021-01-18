ABD'de kongre binası kapatıldı'

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ABD Kongre binası 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı.
ABD polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın yemin töreni provası esnasında tanımlanamayan bir güvenlik tehdidi gerekçesiyle kongre binasının giriş çıkışlara kapatıldığı bildirildi.
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