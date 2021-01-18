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  3. 18 Ocak 2021 18:39

ABD'de kongre binası kapatıldı'

ABD'de çarşamba günü yapılacak olan devir teslim töreni öncesi hareketli dakikalar yaşanırken ABD Kongre binası 'tehdit' gerekçesiyle kapatıldı.

ABD'de kongre binası kapatıldı'
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ABD Kongre binası 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı.

ABD polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın yemin töreni provası esnasında tanımlanamayan bir güvenlik tehdidi gerekçesiyle kongre binasının giriş çıkışlara kapatıldığı bildirildi.

abd , bina , güvenlik
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