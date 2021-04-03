ABD'de Kongre Binası önünde saldırı

ABD’de bir kişi, aracını Kongre Binası barikatının üzerine sürdü. Olayda saldırgan ile 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1 polis de yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nda 6 Ocak'taki baskının ardından bir kez daha alarm verildi. İlk olarak Kongre Binası yakınlarında silah sesleri duyulurken, binaya giriş ve çıkışların güvenlik nedeni ile durdurulduğu açıklandı. Daha sonra ise binanın Kuzey kapısında bulunan araç giriş noktasında bir kişinin aracını barikatın önündeki 2 polis memurunun üzerine sürdüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan ilk bilgilere göre, aracın sürücüsü polislere çarptıktan sonra araçtan çıkarak çevredekilere bıçakla saldırdı. Polis ise saldırgana ateş açtı. Saldırgan yaralı olarak yakalanarak gözaltına alınırken, 2 polis memuru da yaralandı.

Kongre Binası saldırganı hayatını kaybetti

ABD'li güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası barikatına düzenlediği saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aynı zamanda ABD basınına yansıyan çok sayıda haberde de, saldırganın hayatını kaybettiği ifade edilirken, Kongre Polisi tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir polis hayatını kaybetti

ABD Kongre Polisi tarafından düzenlenen basın toplantısında Kongre Polis Şefi Vekili Yogananda Pittman, Kongre saldırısında yaralanan 2 memurdan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öldürülen polis memurunun, bu yıl görev başında hayatını kaybeden 2. memur olduğunu aktaran Pittman, "ABD halkından sadece Kongre Binası Polisi'ne ve ailelerine dua etmeye devam etmesini istiyorum. Bugün burada meydana gelen olaylar, 6 Ocak olaylarının ardından Kongre Polisi için son derece zor bir olay oldu. Bu nedenle sizden, Kongre Polisi ailemize düşüncelerinizde ve dualarınızda yer vermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Muhafızları görevlendirildi

ABD Ulusal Muhafızları Sözcüsü yaptığı açıklamada, Kongre Binası Polisi'ne destek olmak adına Ulusal Muhafız üyelerinden oluşan bir Acil Müdahale Gücü'nün Kongre'ye konuşlandırıldığını kaydetti. Washington DC'de yerel, eyalet ve federal yetkilileri destekleyen yaklaşık 2 bin 300 Ulusal Muhafız üyesi olduğunu belirten Sözcü, "Operasyonun güvenliği açısından, Hızlı Tepki Kuvvetleri (QRF) ile ilgili daha fazla ayrıntı veremeyiz. Kongre Binası'ndaki olayda hiçbir Ulusal Muhafız üyesi yaralanmadı" dedi.

"Saldırı, terörizmle ilgili görünmüyor"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Metropolitan Polis Departmanı Şefi Robert J. Contee, düzenlenen saldırının terörizmle bağlantılı olmadığını düşündüklerini belirterek, "Saldırı, terörizmle ilgili görünmüyor fakat açıkçası bu hatlarda bir tür bağlantı noktasının olup olmadığını araştırmaya devam edeceğiz" dedi.