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  3. 07 Aralık 2020 17:45

ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 288 bin 962’ye yükseldi

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 288 bin 962’a yükseldi.

ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 288 bin 962’ye yükseldi
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 288 bin 962 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 15 milyon 166 bin 26 kişiye ulaştı. Ülkede, 8 milyon 858 bin 117 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 18 bin 939 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

abd , korona , vaka , koronavirüs
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