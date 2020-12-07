ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 288 bin 962’ye yükseldi

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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 288 bin 962 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 15 milyon 166 bin 26 kişiye ulaştı. Ülkede, 8 milyon 858 bin 117 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 18 bin 939 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.
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