ABD'de koronavirüs bilançosu: Bir günde 1105 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin can kaybı artıyor. İran'da, son 24 saatte 158 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 452’ye yükseldi. Ülkede bugün itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenler salgının ana merkezi olan Çin’i aştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 560 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 55 bin 743’e çıktığını duyurdu. Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 19 bin 736 kişi olarak bildirildi.

İSPANYA

Koronavirüsün en çok etkilediği İspanya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının da 124 bin 736’ya yükseldiği belirtildi.

İNGİLTERE

Koronavirüs nedeniyle İngiltere’de son 24 saatte 708 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde toplamda 4 bin 313 kişi öldü.

Ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısının ise 41 bin 903’e yükseldiği belirtildi.

ABD

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1105 artarak 7 bin 163'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 280 bine dayandı.

Dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 124 bin 736 vakayla İspanya ve 119 bin 827 vakayla İtalya takip ediyor.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 140 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bini geçti. İyileşenlerin sayısı ise 236 bin oldu.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı: Fransa (82 bin 165), İran (53 bin 183), İngiltere (38 bin 168), Türkiye (20 bin 921), İsviçre (19 bin 606), Belçika (16 bin 770), Hollanda (15 bin 723), Kanada (12 bin 549), Avusturya (11 bin 524) ve Güney Kore (10 bin 156).