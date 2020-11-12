ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 247 bini aştı

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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 247 bin 457 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 716 bin 360 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 651 bin 140 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
DHA
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