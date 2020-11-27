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EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA VE ÖLÜ SAYISI GÖRÜLDÜ! SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
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  3. 27 Kasım 2020 18:35

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 269 bin 650'ye çıktı

Koronavirüs kabusunu en derinden yaşayan ülkelerden biri olan ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1246 artarak 269 bin 650'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 269 bin 650'ye çıktı
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Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 108 bin 770 artarak 13 milyon 256 bin 634'e ulaştı. 

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1246 artarak 269 bin 650'ye çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 852 bini geçerken, toplam test sayısı 187 milyonu aştı. 

Ülkede en çok vaka 1 milyon 231 bin 253 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 174 binden fazla vakayla California ve 961 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

 
New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 389 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 658 bini geçti. 

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 325 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 204 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

 

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