ABD’de koronavirüsten can kaybı 215 bini aştı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 215 bin 127 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 682 bin 781 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 895 bin 960 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol