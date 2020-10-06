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  3. 06 Ekim 2020 17:51

ABD’de koronavirüsten can kaybı 215 bini aştı

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bin 127’ye yükseldi. Ülkede vaka sayısı 7 milyon 682 bini aştı.

ABD’de koronavirüsten can kaybı 215 bini aştı
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 215 bin 127 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 682 bin 781 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 895 bin 960 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

DHA

abd , koronavirüs
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