MEB'den uzaktan eğitim için genelde! İşte yol haritası
MEB'den uzaktan eğitim için genelde! İşte yol haritası
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! Yasaklandı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! Yasaklandı
TFF'den flaş seyircili maç kararı! Maçlar seyircili oynanacak mı?
TFF'den flaş seyircili maç kararı! Maçlar seyircili oynanacak mı?
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 25 Ağustos 2020 18:50

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de, koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

ABD, küresel ölçekte "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 540 artışla 5 milyon 917 bin 479'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 218 bini, test yapılanlar 76 milyon 902 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 627 bin 217 vakayla Brezilya, 3 milyon 172 bin 77 vakayla Hindistan izliyor.

 
ABD genelinde ise 676 bin 300 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 608 bin 817 vakayla Teksas ve 602 bin 829 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 972 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
abd , ölüm , korona , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM