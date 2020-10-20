ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 225 bin 285’e ulaştı

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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 225 bin 285 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 461 bin 37 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 504 bin 569 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
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