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  3. 20 Ekim 2020 19:18

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 225 bin 285’e ulaştı

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bin 285’e yükseldi.

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 225 bin 285’e ulaştı
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 225 bin 285 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 461 bin 37 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 504 bin 569 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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