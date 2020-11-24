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  3. 24 Kasım 2020 18:15

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 263 bin 779’a yükseldi

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 263 bin 779’a yükseldi.

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 263 bin 779’a yükseldi
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 263 bin 779 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 780 bin 938 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 553 bin 400 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 963 bin 739 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

abd , koronavirüs , korona
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