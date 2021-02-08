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VAKA SAYISI 8 BİNİN ÜZERİNDE! İŞTE SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
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  3. 08 Şubat 2021 18:42

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 474 bin 939'a çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1396 artışla 474 bin 939'a yükseldi

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 474 bin 939'a çıktı
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Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1396 artarak 474 bin 939'a ulaştı. 

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 354 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 323 milyon 806 bini geçti. 

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

ABD'de California eyaleti 3 milyon 404 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 501 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 777 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 979 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. 

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 843 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 524 bine yakın vakayla Brezilya takip ediyor.

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