ABD'de koronavirüsten ölü sayısı 181 bine dayandı

ABD, küresel ölçekte "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 786 artışla 5 milyon 875 bin 939'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 427 artarak 180 bin 618'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 167 bini, test yapılanlar 76 milyon 174 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 605 bin 783 vakayla Brezilya, 3 milyon 126 bin 78 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 670 bin 55 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken bunu 604 bin 303 vakayla Teksas ve 600 bin 571 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 967 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.