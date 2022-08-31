ABD’de maymun çiçeğinden ilk ölüm

ABD’nin eyaleti Teksas’ta maymun çiçeği teşhisi konan bir kişinin öldüğü açıklandı. Bu ölüm ABD’deki maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm olma özelliğini taşıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri sözcüsü Scott Pauley, Teksaslı yetkililerle iletişim halinde olduklarını ve olayın soruşturulduğunu dile getirdi. Pauley, “Soruşturma tamamlanana kadar belirli bir ölüm nedeni belirlemek için erken” dedi.

Söz konusu vaka, maymun çiçeğinin ölüme nasıl sebep olduğunun anlaşılması için hala araştırılıyor.

Maymun çiçeğine yakalanan hastalar nadiren hayatını kaybediyor. Yaşamını yitirenler, genelde bağışıklık sistemi çok güçsüz kişilerden oluşuyor. Teksas’ta hayatını kaybeden kişinin de bağışıklık sisteminin güçlü olmadığı aktarılıyor.