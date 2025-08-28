ABD'de okulda katliam: 3 ölü, 20 yaralı

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis’te bir Katolik okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Minnesota Valisi Tim Walz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Walz, "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Olayda 8 ve 10 yaşlarında 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, saldırıyı düzenleyen kişinin intihar ettiği ve 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.

DHA