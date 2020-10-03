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  3. 03 Ekim 2020 17:20

ABD'de ölü sayısı 213 bini aştı

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 571’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 7 milyon 556 bini aştı.

ABD'de ölü sayısı 213 bini aştı
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 213 bin 571 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 556 bin 16 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 777 bin 608 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

 

DHA

abd , koronavirüs salgını
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