ABD'de ölü sayısı 213 bini aştı

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 213 bin 571 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 556 bin 16 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 777 bin 608 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.