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  3. 22 Ekim 2020 18:01

ABD'de ölü sayısı 227 bini aştı

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 bin 440’a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 8 milyon 587 bini aştı.

ABD'de ölü sayısı 227 bini aştı
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 227 bin 440 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 587 bin 899 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 603 bin 130 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

DHA

abd , koronavirüs
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