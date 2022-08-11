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ABD'de patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü

ABD'nin Indiana eyaletinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 39 evde hasar oluştu.

Evansville şehrinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamada 39 evin hasar gördüğü belirtildi.

Polis ve itfaiye hasar gören evlerin yıkılma riski olduğunu belirterek, halktan bölgeyi boşaltmasını istedi.
Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Etiketler abd amerika patlama yaralı
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