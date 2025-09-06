  1. Anasayfa
ABD'de salmonella paniği: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
ABD'de, evlere yemek servisi yapan bir şirketin ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edilirken, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD'nin California, Missouri, Georgia, Minnesota, Texas, Arkansas, Illinois, Rhode Island, Wisconsin ve Washington eyaletlerinde salmonella salgını tehlikesi olduğu açıklandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) en az 16 kişiyi etkileyen hastalığın yayılımını doğruladı. CDC, evlere yemek servisi yapan bir şirketin bazı ürünleriyle bağlantılı salmonella salgını tespit edildiğini duyurdu. Salgının, 10 eyalette en az 16 kişiyi etkilediği ve 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ürünlerin içeriklerinde hayvansal gıdaların olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Salmonella, gıda zehirlenmesine en sık yol açan bakterilerden biridir. Hayvanların bağırsaklarında bulunur, dışkı yoluyla çevreye yayılır ve çiğ ya da iyi pişirilmemiş hayvansal gıdalar ile insana bulaşabilir” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, salmonella salgınındaki mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi semptomların olacağının altını çizerek, hastalıkların bildirilmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğünü kaydetti. Bu nedenle vaka sayısının gelecek günlerde artabileceğine dikkat çekildi.

Söz konusu şirketin yetkilileri ise müşterilerine doğrudan ulaşarak ürünler hakkında bilgilendirme yaptıklarını açıkladı.

