ABD’de savaş uçağı düştü
ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait F/A-18E Super Hornet savaş uçağının Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
ABC7 televizyonunun verdiği habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Lemoore hava üssünden kalkan uçak Kaliforniya'nın San Bernardino bölgesinde düştü. Adı açıklanmaya pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Uçağın düşme sebebi araştırılıyor.
AP’nin haberinde, uçağın düştüğü yerde ise kimsenin zarar görmediği kaydedildi.
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