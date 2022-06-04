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ABD’de savaş uçağı düştü

ABD’de savaş uçağı düştü

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait F/A-18E Super Hornet savaş uçağının Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

ABC7 televizyonunun verdiği habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Lemoore hava üssünden kalkan uçak Kaliforniya'nın San Bernardino bölgesinde düştü. Adı açıklanmaya pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçağın düşme sebebi araştırılıyor.

AP’nin haberinde, uçağın düştüğü yerde ise kimsenin zarar görmediği kaydedildi.

Etiketler F/A-18E Super Hornet savaş uçağı kaza pilot abd amerika çöl
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