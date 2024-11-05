ABD'de seçim öncesi bomba paniği

ABD'de 60. başkanlık seçimleri devam ederken, Tennessee eyaletinde bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde, büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan Skyler Philippi isimli 24 yaşındaki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Philippi'nin Nashville kentindeki bir elektrik dağıtım merkezine yönelik saldırı planı içinde olduğu ve sağcı aşırı gruplarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Philippi'nin saldırıyı, "hızlandırmacılık" olarak bilinen aşırı bir ideoloji doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığı iddia edildi. Bu ideoloji, toplumsal yapının çökertilmesini ve kaosun hüküm sürmesini amaçlıyor. Yetkililer, bu tür ideolojilerin toplumu bölmek ve istikrarsızlaştırmak için kritik altyapıları hedef alarak şiddet eylemleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Adalet Bakanı Merrick B. Garland, Philippi'nin saldırıyı gerçekleştirmek için C-4 patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA) kullanmayı planladığını açıkladı. Garland, "Bu, ülkemizin kritik altyapısını hedef alarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyen herkese yönelik açık bir uyarıdır. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planlarınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır" dedi. Garland, FBI yetkililerine, ülkenin güvenliğini koruma konusundaki özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA

Philippi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etme teşebbüsü gibi ağır suçlarla itham ediliyor. Bu suçlardan hüküm giymesi halinde, ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtildi. Olayın, ABD'nin başkanlık seçim süreci gibi kritik bir dönemde meydana gelmesi, güvenlik birimlerinin dikkatini daha da artırdı. Philippi'nin, 13 Kasım’da mahkemeye çıkması planlanıyor.