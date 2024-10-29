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ABD'de seçim sandıkları kundaklandı: Sandıktan cihaz çıktı

ABD'de seçim sandıkları kundaklandı: Sandıktan cihaz çıktı
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ABD’nin Washington ve Oregon eyaletlerinde, erken kullanılan oy pusulalarının atıldığı sandıklar kundaklandı.

ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) başta olmak üzere yetkililer, ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin Portland kentiyle Washington eyaletindeki Vancouver kentinde sabahın erken saatlerinde oy pusulalarının atıldığı sandıklarda çıkan ve yüzlerce oy pusulasının tahrip olduğu yangınları soruşturuyor.

Seçim güvenliğini tehdit eden bu tür eylemlerin ciddi bir suç teşkil ettiği belirtilirken Washington'da yakılan pusulalara yetkililerin yaptığı müdahale sosyal medyada geniş yankı buldu.

SANDIĞIN İÇİNE CİHAZ YERLEŞTİRMİŞLER

Portland Polis Teşkilatı, memurların ve itfaiyecilerin saat sabaha karşı 03.30 sularında bir oy sandığında çıkan yangına müdahale ettiklerini ve sandığın içine yangın çıkarıcı bir cihaz yerleştirildiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Multnomah İlçe Seçim Müdürü Tim Scott, oy sandığının içindeki yangın söndürücünün neredeyse tüm oy pusulalarını koruduğunu; sadece üç pusulanın zarar gördüğünü kaydetti. Scott, bu oy pusulalarının sahibi olan seçmenlerle iletişime geçerek yeni oy pusulaları almalarına yardımcı olmayı planladıklarını söyledi.

Birkaç saat sonra, Columbia Nehri'nin karşısındaki Vancouver'da, televizyon ekipleri bir ulaşım merkezindeki oy sandığından çıkan dumanın görüntülerini yakaladı. Vancouver'ın en büyük kenti olan Washington eyaletinin 3. Kongre Bölgesi'nin, ilk dönem Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Marie Gluesenkamp Perez ile Cumhuriyetçi Partili rakibi Joe Kent arasında ABD Temsilciler Meclisi için en çekişmeli geçecek yarışlarından birine sahne olması bekleniyor.

 

Etiketler abd seçimleri seçim sandıkları seçim sandıkalrını kundakladılar
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