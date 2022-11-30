  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de senato eşcinsel evlilikler tasarısını onayladı

ABD'de senato eşcinsel evlilikler tasarısını onayladı

ABD'de senato eşcinsel evlilikler tasarısını onayladı
Güncelleme:

ABD Senatosu, uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

ABD Senatosu Genel Kurul’da görüşülen, “Evliliğe Saygı Yasası” başlıklı yasa tasarısını oyladı.
100 sandalyeli Senato’dan geçmesi için 60 oya ihtiyaç duyan tasarı, 36 “hayır” oyuna karşı 61 “evet” oyu ile kabul edildi.

Tasarı bir sonraki aşamada Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda oylanacak. Tasarı burada da gerekli çoğunluğu kazanırsa yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden’ın masasına gidecek.

ABD’de halihazırda Yüksek Mahkeme’nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor. Ancak Yüksek Mahkeme’nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği belirtilmişti. Bu konuda Kongre’deki Demokratlar harekete geçmişti.

 

Etiketler eşcinsel evlilik eşcinsel evlilik abd abd senatosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren anlar: Sana bilezikler aldım geri dön papağanım
Skandal görüntüler: Türk Lirası'nı yırtıp utanmadan paylaştı!
Bakan Koca'dan korona açıklaması: Koronavirüste son durum ne?
Erdoğan kadro müjdesi vermişti: Bakanlık detayları açıkladı
Milyonları heyecanlandıran açıklama: EYT için tarih verdi
Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: 8 yaşında babamın arkadaşı tarafından tacize uğradım
Hakkari'de terör operasyonu: 16 gözaltı
Dünya Kupası'nda bir ilk! A Grubu'nda Enner Valencia detayı: İşte tur atlayan takımlar
Yağışlar yurdu terk ediyor!
3 kişiyi pompalı tüfekle öldürmüştü: Katil yakalandı