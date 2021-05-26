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ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde yaşanan silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde yaşanan silahlı saldırıda, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

 Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek “Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz.” uyarısı yapıldı.

Kısa süre sonra Amerikan medyasına açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Etiketler abd silahlı saldırı saldırı
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