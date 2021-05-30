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ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Florida eyaletinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirilirken saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu belirlendi.

ABD'nin Florida eyaletinde konser için bekleyen kalabalığa üç kişi tarafından ateş açıldığı bildirildi. Olayda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20’den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Miami-Dade Polis Müdürü Alfredo Ramirez gazetecilere yaptığı açıklamada bir konser için kiralanan El Mula tören salonu dışında bekleyen kalabalığa üç kişinin bir araçtan inerek ateş açtığını söyledi. Ramirez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

CNN saldırganların muharebe silahı ve tabanca taşıdığını duyurdu. CNN yaralananların hastaneye kaldırıldığını haber verdi. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtildi.

ABD’de geçtiğimiz haftalarda da benzer saldırı olayları yaşandı. Silah Şiddeti Arşivi (Gun Violence Archive) araştırma grubuna göre bu yılın ilk 132 gününde ülkede en az 200 silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Etiketler abd silahlı saldırı yaralı ölü
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