ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Sacramento kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ABD, güne saldırı haberi ile uyandı. Sacramento kentinde sabah erken saatlerde silahlı bir saldırı meydana geldi.

Ülke basını saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde insanların sokaklarda kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Görgü tanıkları, arabadaki bir adamın olay yerinden kaçmadan önce El Santo restoranı yakınlarındaki bir kalabalığa ateş açtığını söyledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları 50'ye yakın silah sesi duyulduğunu bildirildi.

Sacramento polis sözcüsü saldırının 10. ve J Sokakları bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

Olay ile ilgili detaylı resmi açıklamanın ilerleyen dakikalarda yapılması bekleniyor.