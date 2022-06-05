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ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTILAR
Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı. Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.

Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğin belirtti.

Etiketler abd saldırı
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