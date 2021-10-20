ABD'de silahlı saldırılar: 5 ölü

ABD'nin Wisconsin ve Georgia eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi öldü.

ABD'nin Wisconsin ve Georgia eyaletlerinde silahlı saldırılar düzenlendi.

Kenosha Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Wisconsin'in Kenosha kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın topluma yönelik bir tehdit olmayan münferit bir vaka olduğuna inanıldığı ifade edildi.

Saldırıyla ilgili henüz kimsenin yakalanmadığını aktarılan açıklamada, vurulanların kimliğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

ATLANTA'DAKİ SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Atlanta Polis Şefi Rodney Bryant düzenlediği basın toplantısında, Georgia'nın Atlanta kentinde 32 katlı lüks bir apartmandaki konutta düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Bryant, yerel saatle 03.30'da aldıkları ihbarı değerlendiren polislerin, olay yerine vardıklarında kendilerine ateş eden saldırgana karşılık verdiklerini söyledi.

Çatışmada, söz konusu kişinin öldüğünü belirten Bryant, polislerin konuta girdiklerinde bir kadını ölü bulduklarını ifade etti.

Bryant, çatışmada öldürülen kişinin konuttaki kadını öldürdüğünü dile getirdi.