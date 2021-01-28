ABD'de sıvı nitrojen sızıntısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Associated Press'in haberine göre; olay Gainesville'deki Prime Pak Foods adlı tesiste yerel saatle 10.00 sıralarında meydana geldi.
Kuzey Doğu Georgia Sağlık Sistemi Sözcüsü Bet Downs, en az beş kişinin tesiste hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise acil durum odasında öldüğünü açıkladı.
Yetkililer en az dört itfaiye erinin ise solunum şikâyetleri nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol