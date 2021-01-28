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  3. 28 Ocak 2021 21:57

ABD'de sıvı nitrojen sızıntısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Georgia eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de sıvı nitrojen sızıntısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Associated Press'in haberine göre; olay Gainesville'deki Prime Pak Foods adlı tesiste yerel saatle 10.00 sıralarında meydana geldi.

Kuzey Doğu Georgia Sağlık Sistemi Sözcüsü Bet Downs, en az beş kişinin tesiste hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise acil durum odasında öldüğünü açıkladı.

Yetkililer en az dört itfaiye erinin ise solunum şikâyetleri nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
 

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