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ABD'de son seçim anketi açıklandı: Fark 2 puan

ABD'de son seçim anketi açıklandı: Fark 2 puan
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, başkanlık seçimine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine sayılı günler kaldı. Ülkenin köklü gazetelerinden Wall Street Journal, 19-22 Ekim arasında bin 500 kayıtlı seçmenle yapılan anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcıların yüzde 47'si eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a, yüzde 45'i ise ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e oy vereceğini ifade etti.

Financial Times gazetesinin son anketinde de seçmenlerin yüzde 44'ü Trump'a ekonomi konusunda daha fazla güvendiğini belirtirken, Harris'e güvenenlerin oranı yüzde 43'te kaldı.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın verilerine göre 25 milyon seçmen, başlayan erken oylama sürecinde sandık başına giderek ya da posta yoluyla oyunu kullandı.

Harris: Trump'ın erken zafer ilanına karşı hazırlıklıyız

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde tüm oylar sayılmadan zafer ilan etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

NBC News'e konuşan Harris, seçimlere 2 hafta kaldığına işaret ederek, seçim gecesi ve sonrasındaki günlerde yaşananlarla ilgileneceklerini belirtti.

Harris, Trump'ın gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde tüm oylar sayılmadan zafer ilan etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Trump'ı sert bir dille eleştiren Harris, onu 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bozmaya çalışmakla ve 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda şiddet olaylarını kışkırtmakla suçladı.

Harris, Trump'ın özgür ve adil bir seçimi bozmaya çalıştığını öne sürerek, "Trump, halkın iradesini hala inkar eden, şiddet yanlısı bir güruhu ABD Kongre Binası'na saldırmaya teşvik eden bir kişi. 140 kolluk görevlisi saldırıya uğradı ve bazıları öldürüldü. Bu ciddi bir meseledir." dedi.

ABD halkının 2 hafta sonra ülkenin geleceği için çok önemli bir karar vereceğini belirten Harris, "Bu karar, ABD Anayasası'nı koruma görevine saygı duyan bir başkana değer veren bir ülke olup olmadığımızı da içeriyor." diye konuştu.

Harris, Trump'ın ABD Anayasası'nı "feshedeceğine" dair daha önce yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunarak, "Amerikan halkına, Amerika'nın dünya çapında bir lider olarak güçlü durması gerektiğini anlayan bir başkan mı yoksa Donald Trump gibi diktatörlere açıkça hayranlık duyan bir kişi mi istediğimiz konusunda bir seçim sunuluyor." ifadelerini kullandı.

 

İHA/AA

Etiketler abd Wall Street Journal seçim anketi donald trump Kamala Harris
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