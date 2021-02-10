ABD'de UFO sanılan balistik füze panik yarattı

ABD'nin Florida eyaletinde UFO paniği yaşandı. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Gökyüzünde alev izi bırakarak ilerleyen cisimin, USS Nebraska’dan denizaltısından atılan Trident II (D5) tipi balistik füze olduğu anlaşıldı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.