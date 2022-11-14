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ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
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ABD'nin Virginia eyaletinde bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Virginia Üniversitesi'nin Charlottesville'deki ana kampüsü silahlı saldırıya sahne oldu.

Saldırı nedeniyle 3 kişinin öldüğü iki kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Etiketler abd silahlı saldırı
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