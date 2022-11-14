ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
ABD'nin Virginia eyaletinde bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Virginia Üniversitesi'nin Charlottesville'deki ana kampüsü silahlı saldırıya sahne oldu.
Saldırı nedeniyle 3 kişinin öldüğü iki kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.
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