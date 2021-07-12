ABD'de ünlü şirketten ırkçılık skandalı

ABD'de ırkçılık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü film şirketi Universal'in tema parkında yaşanan olay büyük tepki çekti.

ABD'de artık kökleşmiş hale gelen ancak özellikle Trump'ın başkanlık döneminde tırmanışa geçen ırkçılık ülkenin birçok yerinde saldırılar yaşanmasına ve skandal görüntülerin oluşmasına sebep oluyor. Özellikle siyahilere ve Latin Amerikalılara yönelen şiddetten koronavirüs pandemisinden beri Asyalılar da nasibini alıyor.

Bu skandalla bir yenisi de Florida eyaletinin Orange County şehrinde eklendi. Dünyaca ünlü film prodüksiyon ve dağıtım şirketi Universal'in Florid'daki ünlü tema parkı Universal Orlando'da yaşanan ırkçılık skandalı eleştiri yağmuruna tutulan ve hali hazırda tazminat davasına konu olan akılalmaz bir habere konu oldu.

Tema parkını ziyaret eden biri siyahi melez diğeri ise Latin Amerika kökenli iki aile, parkta yaşadıkları yüzünden Universal Orlando'ya 30 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Skandal olay 26 Haziran'da yaşandı. Tüm dünyada gişe rekorları kıran ve özellikle çocuklar tarafından çok sevilen animasyon filmi Despicable Me / Çılgın hırsız filminin baş karakteri "Gru" kostümü giyerek parka gelen çocukları etrafta gezdiren ve onlara eğlenceli dakikalar yaşatmakla sorumlu olan bir çalışanın biri siyahi melezi diğeri ise Latin Amerika kökenli olan iki çocuğa, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirirlerken ırkçılık yaptığı ortaya çıktı.

Fotoğraflarda Gru kostümü giyen ve yüzü kostümün başlığıyla kapandığı için görünmeyen kişinin ABD'lı "white supremacist" yani beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gruplar tarafından da kullanılan ve beyaz olmayan ırkları aşağılayan bir el hareketi yaptıkları görülüyor.

Bu el hareketi, her fırsatta Trump yönetiminden gördükleri destekle sokaklara dökülen ve şiddet dolu gösteriler düzenleyen gruplar tarafından sıkça kullanılan elin baş ve işaret parmaklarının birleştirilip ters duran bir yuvarlak yapılarak oluşturuluyor. Fotoğraflarda yer alan kişinin elini fotoğraf çektirdiği çocukların omuzuna koyduğu ya da onları işaret eder şekilde eliyle bu hareketi yaptığı görülüyor.

5 ve 6 yaşındaki kız çocuklarının aileleri fotoğrafları görüp olan biteni anlayınca şirkete çalıştırdıkları ırkçı kişinin çocuklarını manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle 30 bin dolarlık tazminat davası açtığı açılandı. Dava gerekçesi olarak ise çocukların 'mental eziyet, saygınlık kaybı, masumiyet kaybı, duygusal stres, aşağılanma ve utandırılma' gibi tazminata yol açan durumlara maruz bırakıldığı gösterildi.

Bu iğrenç hareketi yapan ırkçı çalışanın kimliği ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.