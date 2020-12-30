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  3. 30 Aralık 2020 17:03

ABD'de yeni seçilen Kongre üyesi korona nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de yeni seçilen 41 yaşındaki Kongre üyesi Luke Letlow, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de yeni seçilen Kongre üyesi korona nedeniyle hayatını kaybetti
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BBC'nin haberine göre, Louisiana eyaletinden seçilen Cumhuriyetçi Letlow, ABD Kongresinin Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk üyesi oldu. 

Letlow, 18 Aralık'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Letlow'un cenazesinin defnedileceği gün eyalette bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

Luke Letlow, Louisiana'nın 5. bölgesinin temsilcisi seçilmiş ve Cumhuriyetçi Ralph Abraham'ın yerine geçmişti.

Letlow'un pazar günü yemin etmesi planlanıyordu. 

koronavirüs , korona
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