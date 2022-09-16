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  3. ABD’deki ilk Türk polis şefi görevden alındı! Sebebi ''pes'' dedirtti

ABD’deki ilk Türk polis şefi görevden alındı! Sebebi ''pes'' dedirtti

ABD’deki ilk Türk polis şefi görevden alındı! Sebebi ''pes'' dedirtti

ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde, ülkenin ilk Türk polis şefi olarak atanan İbrahim Baycora'nın görevine toplantılarda uyukladığı için son verildi.

Baycora’nın görev yaptığı süre içinde şehirde cinayet suçlarının rekor seviyeye çıktığı Baycora’nın toplantılarda ‘uyuyakaldığı’ belirtildi. New Jersey basınında yer alan habere göre, Türk nüfusun yoğun olduğu Paterson’ın Belediye Başkanı Andre Sayegh, Polis Şefi Baycora hakkındaki şikayetlerinin ardında kendisiyle görevinin sonlanması için bir anlaşma için masaya oturduklarını ancak Baycora’nın masadan kalktığını söyledi.

Belediye Başkanı, “Paterson, yalnızca görev başında uyanık kalan değil aynı zamanda işiye bağlı bir polis şefini hak ediyor” dedi. Sayegh, Baycora’nın 30 ay süren görev süresini “Hayal kırıklığının ötesinde” ifadeleriyle yorumladı.

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Sayegh, Paterson’da Baycora göreve geldiğinden bu yana 75 cinayet vakası olduğunu, bu sayısının 2020 ve 2021 yıllarındaki cinayet sayılarından fazla olduğunu söyledi. Baycora’nın artan şiddet vakalarına rağmen toplantılarda “başını salladığı” ve “ilgisiz” olduğu belirtildi.

BAYCORA’NIN AVUKATI: HUKUK DIŞI

Paterson’da suç oranları geçen yaz hızla artarken Baycora’nın bir aylık izne çıktığı belirtildi. Belediye Başkanı, Baycora ile bir görevden ayrılma anlaşması yapmaya çalıştıklarını ancak polis şefinin açıklama yapmadan anlaşmadan uzaklaştığını söyledi. Baycora’nın avukatı ise işten çıkarmanın “hukuk dışı” olduğunu savundu.

Etiketler İbrahim Baycora abd Türk polis şefi polis şefi
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