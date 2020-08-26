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  3. 26 Ağustos 2020 16:55

ABD'deki protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Kenosha kentinde Jacob Blake için başlayan protestolarda iki kişi vurularak hayatını kaybetti.

ABD'deki protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti
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NE OLMUŞTU?

Polis şiddetiyle gündemden düşmeyen ABD'nin  Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha şehrinde bir polis şiddeti daha amatör kameralar tarafından kaydedilmişti. Görüntülerde bir polis memurunun siyahi adamı aracına binmek üzereyken takip ettiği ve aracına geçtiği sırada kıyafetinden tutup 7 el ateş ettiği görüldü.Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görüldü.

ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Kenosha polisi yaptığı açıklamada, 28. Cadde ve 40. Cadde'ye saat 17:11 civarında bir "aile içi olay" nedeniyle çağrıldıklarını söyledi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti. Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti.

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polis , şiddet , abd , korona
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