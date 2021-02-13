ABD'deki Trump anketinden dikkat çeken sonuç

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın azil davasının başlamasından kısa bir süre önce yapılan bir anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ın 'siyaseti tamamen bırakması gerektiği' görüşünde.

CNBC sponsorluğunda yapılan ankette bu görüş, demokratların yüzde 81'i, bağımsızların yüzde 47'si ve cumhuriyetçilerin yüzde 26'sı tarafından dile getirildi.

Öte yandan, cumhuriyetçilerin neredeyse yarısı (yüzde 48) Trump'ın parti liderliğinde kalmasını isterken, yüzde 74'ü bir şekilde siyasette aktif kalmasını istiyor. Ayrıca, cumhuriyetçilerin yüzde 11'i de Trump'ın yeni bir parti kurması gerektiği görüşünde.

2-7 şubat tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilen ankete ülke çapında yaklaşık 1000 kişi katıldı.





