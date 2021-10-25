ABD'den ''10 büyükelçi'' krizi için ilk açıklama

ABD Büyükelçiliği, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısıyla ilgili olarak ''Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz'' açıklamasını yaptı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder."

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi ne diyor?

Madde 41 - 1. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan

ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına

riayet etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza

yükümlüdür.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine

tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak

diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel

uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel

anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

NE OLMUŞTU?

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için bildiri yayınlamıştı. Bu ülkelerin Ankara'daki büyükelçilikleri, kısa sürede Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

10 büyükelçiye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istenmeyen adam ilan edilmeleri için talimat verdiğini açıklamıştı.