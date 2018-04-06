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  3. 06 Nisan 2018 08:54

ABD'den Almanya'ya 2.5 milyar dolarlık İHA satışı

ABD, Almanya'ya 2.5 milyar dolar tutarında silah satışına onay verdi.

ABD'den Almanya'ya 2.5 milyar dolarlık İHA satışı
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ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından  yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının Almanya’nın 4 MQ-4C Triton  insansız hava aracının yanı sıra 1 insansız hava araçları misyon kontrol istasyonu, 1 ana operasyon üssü, 1 ileri operasyon üssü ve 20 navigasyon sistemi  alım talebini onayladığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu satışın toplam bedelinin 2,5 milyar dolar olduğu belirtilerek, satışın NATO’nın güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı ayrıca Suudi Arabistan’a da 1,3  milyar dolar tutarında 155 mm M109A6 Paladin tipi Obüs sistemlerine dönüştürmek  üzere 180 adet 155 mm M109A5/A6 orta menzilli Obüs sisteminin satışına onay  verildiğini açıkladı.

Satışların gerçekleşmesi için ABD Senato ve Temsilciler Meclisi  Silahlı Hizmetler Komitelerinden 30 gün içerisinde herhangi bir itirazın  gelmemesi gerekiyor.

AA

abd , almanya
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