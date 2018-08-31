  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 31 Ağustos 2018 00:11

ABD'den Çin'e ek vergi hazırlığı

ABD Başkanı Trump, Çin'den alınan 200 milyar dolarlık ürüne ek vergi getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD'den Çin'e ek vergi hazırlığı
A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den alınan 200 milyar  dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Bloomberg News haberinde, Amerikalı şirketlerle kamuoyunun konu  hakkında geri bildirim ve yorum süresinin gelecek hafta sona ereceği  hatırlatıldı.

Haberde, söz konusu sürenin 6 Eylül'de dolmasının ardından, Trump'ın  Çin'e karşı ek gümrük vergileriyle ilgili yeni planını başlatmasının gündemde  olduğu öne sürülürken, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar değerindeki  ürünlere gümrük vergisi uygulayabileceği aktarıldı.

ABD'nin Çin'den ithal ettiği mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi  uygulamasının 34 milyar dolarlık bölümü temmuzda, 16 milyar dolarlık bölümü ise  geçen hafta uygulamaya başlanmıştı.

çin , gümrük vergisi , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM