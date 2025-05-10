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ABD'den dikkat çeken açıklama: ''Savaşa dahil olmayacağız''

ABD'den dikkat çeken açıklama: ''Savaşa dahil olmayacağız''
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ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilimle ilgili olarak ''Temelde bizi ilgilendirmeyen bir savaşa dahil olmayacağız'' dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ile Pakistan arasında gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Yerel medyaya konuşan Vance, Washington’un bu çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını belirtti. "Nükleer güçlerin büyük bir çatışmaya sürüklenmesi bizi endişelendiriyor" diyen Vance, ABD yönetiminin önceliğinin gerilimin hızlı bir şekilde yatıştırılması olduğunu vurguladı.

Çatışmanın bölgesel niteliğine dikkat çeken Vance, yaşananların ‘temelde ABD’yi ilgilendirmediğini’ kaydetti.

DHA

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Etiketler abd savaş hindistan pakistan
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