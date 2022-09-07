ABD'den Erdoğan'a ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a "bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz" dedi.

Yunanistan'ı Ege Denizi'nde askerden arındırılmış statüye sahip adaları işgal etmekle suçlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda söylediği “Bir gece ansızın gelebiliriz’’ sözlerini bugün de yinelemesiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, VOA Türkçe’ye (Amerika’nın Sesi) yaptığı yazılı açıklamada, “Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz” dedi ve tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

“Rusya'nın egemen bir Avrupa devletini yeniden işgal ettiği bir dönemde, NATO müttefikleri arasındaki gerilimi arttırabilecek açıklamalar bilhassa yararsız” ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları gerilimi daha da arttırabilecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

ABD’nin tüm NATO üyelerini birlikte çalışmaya ve diplomatik çözümlere teşvik ettiğini belirten bakanlık, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliğin korunması ve farklılıkların diplomatik yollarla çözülmesi için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

PENTAGON SÖZCÜSÜ’NDEN ‘DİYALOG’ MESAJI

Yunanistan-Türkiye gerginliği, ABD Savunma Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Size söyleyebileceğim şey; Bakan Austin'in geçmişte hem Türk hem de Yunan savunma bakanlarıyla görüştüğü ve yapıcı bir diyalog yoluyla Ege'deki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladığıdır" dedi.