ABD'den F-35 açıklaması: Türkiye'nin üretimdeki payı azaltılacak

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Rus basınına konuşan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) Yarbay Thomas Campbell, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretimine katılımında değişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı.
ABD'nin, Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığını belirten ve Ankara'nın programdan çıkartıldığını hatırlatan Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" ifadelerini kullandı.
F-35 PROGRAMININ TAM KAPASİTELİ SERİ ÜRETİMİ ASKIYA ALINDI
Pentagon, 398 milyar dolar değere sahip F-35 programının tam kapasiteli seri üretimini askıya aldığını, düşük hızlı seri üretimin (LRIP) ise devam edeceğini açıklamıştı. F-35'lerin üreticisi konumundaki Amerikan Lockheed Martin de Kovid-19 sebebiyle 141 adet olan 2020 F-35 teslim hedeflerinin tutmayacağını, yılı toplam 123 adet teslimle kapatacaklarını duyurmuştu.
NE OLMUŞTU?
Türkiye programa ilk basamaktan girmiş ve yaklaşık 120 adet jet siparişi vermişti. F-35'lerin ana üreticisi konumunda olan ve çok sayıda kritik parçayı imal eden Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Washington yönetimi tarafından programdan tamamen çıkartılmıştı. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ve ülkeye gelmeden önce ABD'de son uçuşlarını yapan 6 jet ise, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmişti.
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